Замкомандира РДК Каплунов заявил, что СБУ и ГУР устроили перестрелку из-за него

Последствия перестрелки СБУ и ГУР в Киеве © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Перестрелка между сотрудниками украинской спецслужбы и разведки на улицах Киева произошла после задержания СБУ замкомандира РДК Степана Каплунова.
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