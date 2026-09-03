Замкомандира РДК Каплунов заявил, что СБУ и ГУР устроили перестрелку из-за него

Последствия перестрелки СБУ и ГУР в Киеве © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Перестрелка между сотрудниками украинской спецслужбы и разведки на улицах Киева произошла после задержания СБУ замкомандира РДК Степана Каплунова.