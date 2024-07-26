В Беларуси отметили День пожарной службы

Минск, 25 июля /Синьхуа/ -- В Беларуси в четверг отметили День пожарной службы. В Минске на площади Государственного флага состоялась торжественная церемония принесения присяги рядового и начальствующего состава органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям на верность стране и народу.
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