В Беларуси отметили День пожарной службы

Минск, 25 июля /Синьхуа/ -- В Беларуси в четверг отметили День пожарной службы. В Минске на площади Государственного флага состоялась торжественная церемония принесения присяги рядового и начальствующего состава органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям на верность стране и народу.