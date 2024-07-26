Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

В Беларуси отметили День пожарной службы

Минск, 25 июля /Синьхуа/ -- В Беларуси в четверг отметили День пожарной службы. В Минске на площади Государственного флага состоялась торжественная церемония принесения присяги рядового и начальствующего состава органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям на верность стране и народу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх