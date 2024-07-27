Российские военные освободили поселок Лозоватское в ДНР

Российская армия освободила поселок Лозоватское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское", – говорится в заявлении оборонного ведомства.
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