Клуб Хайкина «Буде-Глимт» вылетел из Лиги Европы, проиграв в ответном полуфинале «Тоттенхэму»

«Тоттенхэм» вышел в финал Лиги Европы.«Тоттенхэм» вышел в финал Лиги Европы.В ответной полуфинальной игре лондонцы на выезде обыграли «Буде-Глимт» со счетом 2:0 благодаря голам нападающего Доминика Соланке и защитника Педро Порро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии