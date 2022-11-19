Как на ход СВО в Украине повлияет «снарядный голод»

Если на начальной стадии СВО наша армия действовала по канонам Второй Мировой войны с ее стремительными ударами бронированными кулаками вглубь территории противника, то затем на Донбассе она перешла к тактике «огневого вала» образца Первой Мировой.
Если на начальной стадии СВО наша армия действовала по канонам Второй Мировой войны с ее стремительными ударами бронированными кулаками вглубь территории противника, то затем на Донбассе она перешла к тактике «огневого вала» образца Первой Мировой.
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