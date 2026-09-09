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Орловский рынок аренды вновь пошёл против течения

Орловский рынок аренды вновь пошёл против течения

Август на рынке аренды жилья традиционно считается «горячим сезоном»: студенты съезжаются в города, трудовые мигранты возвращаются из отпусков, а предложение, напротив, сокращается.

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