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Армия Израиля предупредила больницу "Аш-Шифа" о штурме. В палатах будут искать повстанцев

Армия Израиля предупредила больницу "Аш-Шифа" о штурме. В палатах будут искать повстанцев

Израильские военные проводит операцию против ХАМАС в районе крупной больницы в секторе Газа.Медперсонал крупнейшего в секторе Газа больничного комплекса "Аш-Шифа" получил официальное уведомление от израильской армии.

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