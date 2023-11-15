Армия Израиля предупредила больницу "Аш-Шифа" о штурме. В палатах будут искать повстанцев

Израильские военные проводит операцию против ХАМАС в районе крупной больницы в секторе Газа.Медперсонал крупнейшего в секторе Газа больничного комплекса "Аш-Шифа" получил официальное уведомление от израильской армии.
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