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Родные пропавшего в Непале Третьякова выясняют, где он был во время наводнения

Родные пропавшего в Непале Третьякова выясняют, где он был во время наводнения

Родственники якутского музыканта, основателя школы «Дом музыки» Кирилла Третьякова, исчезнувшего после наводнения в Непале, вместе с представителями властей рассматривают разные версии того, где артист мог находиться в момент катастрофы.

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