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Российские дачники могут получить тюремный срок за выращивание ипомеи трехцветной

Российские дачники могут получить тюремный срок за выращивание ипомеи трехцветной

На российских дачников и садоводом будут заводить уголовные дела за выращивание ипомеи трехцветной по статье о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные веществ, как сообщает &quot;Царьград&quot;.

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