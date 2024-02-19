Российские дачники могут получить тюремный срок за выращивание ипомеи трехцветной

На российских дачников и садоводом будут заводить уголовные дела за выращивание ипомеи трехцветной по статье о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные веществ, как сообщает "Царьград".
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