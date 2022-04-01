Эксперты рассказали, как нижегородцам быстро найти участок под строительство

Жителям Нижегородской области стало проще найти участок земельный участок под строительство. Росреестр запустил электронный сервис «Земля для стройки», который поможет найти и оформить землю не только физлицам, но и инвесторам и застройщикам.
Жителям Нижегородской области стало проще найти участок земельный участок под строительство. Росреестр запустил электронный сервис «Земля для стройки», который поможет найти и оформить землю не только физлицам, но и инвесторам и застройщикам.
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