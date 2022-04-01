Нижегородская правда

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Эксперты рассказали, как нижегородцам быстро найти участок под строительство

Эксперты рассказали, как нижегородцам быстро найти участок под строительство

Жителям Нижегородской области стало проще найти участок земельный участок под строительство. Росреестр запустил электронный сервис «Земля для стройки», который поможет найти и оформить землю не только физлицам, но и инвесторам и застройщикам.

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