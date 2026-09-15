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Новости Тамбова

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В Тамбове опровергли информацию о трёхнедельном отключении горячей воды

В Тамбове опровергли информацию о трёхнедельном отключении горячей воды

Сегодня утром в социальных сетях МУП «Тамбовтеплосервис» появилась информация о длительном отключении горячей воды потребителям от котельной завода «Ревтруд» и котельной на улице Островитянова, 1.

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