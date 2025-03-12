«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» прогулялась в облегающем мини-платье

Водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес показала фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 497 тысяч подписчиков.