Germany Weighs Market Incentives to Boost Record Low Gas Storage Level

Germany is considering expanding a key market incentive to encourage traders to raise gas storage levels ahead of the winter, a government source told Reuters on Wednesday as German gas sites are barely half full at present.
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