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Медведев жёстко и лаконично прокомментировал смерть предателя Кузьминова: “Я всё сказал”

Медведев жёстко и лаконично прокомментировал смерть предателя Кузьминова: “Я всё сказал”

Замглавы Совета безопасности отметил, что перебежчик получил ту участь, которой и заслуживаетДмитрий Медведев высказался по поводу новостей о смерти Максима Кузьминова — предателя-перебежчика, который угнал вертолёт на Украину, из-за чего погибли люди.

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Комментарии
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Александр Рожков
Он у нас самый жесткий и лаконичный государственный деятель всех времен и народов!!!
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