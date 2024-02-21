Медведев жёстко и лаконично прокомментировал смерть предателя Кузьминова: “Я всё сказал”

Замглавы Совета безопасности отметил, что перебежчик получил ту участь, которой и заслуживаетДмитрий Медведев высказался по поводу новостей о смерти Максима Кузьминова — предателя-перебежчика, который угнал вертолёт на Украину, из-за чего погибли люди.