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Закон, порядок, государство

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Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» группировки войск «Запад» нанес удары по командному пункту и скоплению военной техники подразделения ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» группировки войск «Запад» нанес удары по командному пункту и скоплению военной техники подразделения ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

Ракетчики работают по заданным целям в любую погоду, в любое время суток. На точность попадания это не влияет.

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