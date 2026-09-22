Япония готовит соревнования ИИ-роботов на МКС в 2027 году

Команды будут обучать физический ИИ управлять роботами в условиях микрогравитации, а финал планируют провести в японском модуле «Кибо» Япония планирует провести на МКС соревнования ИИ-роботов уже в 2027 году.
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