Расчет "Гиацинта-С" уничтожил арторудия боевиков ВСУ на авдеевском направлении

Скриншот видео Артрасчет 152-мм самоходной гаубицы 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил артустановки военнослужащих ВСУ и украинских националистов на авдеевском направлении зоны проведения спецоперации РФ (СВО).
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