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Сборы российских кинотеатров в праздничные дни превысили 6 миллиардов рублей

Сборы российских кинотеатров в праздничные дни превысили 6 миллиардов рублей

Сборы кинотеатров в России в период с 1 по 8 января 2025 года превысили шесть миллиардов рублей. Эти данные появились на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

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