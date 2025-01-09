Сборы российских кинотеатров в праздничные дни превысили 6 миллиардов рублей

Сборы кинотеатров в России в период с 1 по 8 января 2025 года превысили шесть миллиардов рублей. Эти данные появились на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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