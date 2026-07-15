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Царьград

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В Ленинградской области вводятся жесткие лимиты на топливо для чиновников

В Ленинградской области вводятся жесткие лимиты на топливо для чиновников

Губернатор поручил установить для автомобилей правительства лимит на заправку. Власти Ленинградской области приняли решение существенно ограничить расход топлива для служебного транспорта регионального правительства и муниципалитетов.

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