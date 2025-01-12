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Царьград

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Эксперт - о землетрясениях в Сочи: "Хорошо, что это происходит. Возможны повторные толчки"

Эксперт - о землетрясениях в Сочи: "Хорошо, что это происходит. Возможны повторные толчки"

Эксперт назвала причину землетрясений в Сочи, которые почувствовали местные жители накануне вечером, а также отметила, что толчки могут повториться в будущем.

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