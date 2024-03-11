Сыры с благородной плесенью могут исчезнуть навсегда

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. Ученые из американского университета Тафтса предупредили о потенциальных проблемах, связанных с заменой привычного штамма плесени в таких престижных сырах, как бри и камамбер.
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