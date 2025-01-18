⚡️ШАТДАУН В РОССИИ: ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Вот почему наши всегда не могут предвидеть и принять профилактические меры? Что это? Лень думать? Может хватит на печи лежать? Пора проснуться? А то угробят сволочи Россию.
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1 д.
Дмитрий Бакланов
Суть статьи - это происки РКН, его ошибки, а не внешнее влияние.
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19 час.
Вадим Кузнецов
Конституция РФ, ст. 29, п.5 5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
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18 час.

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