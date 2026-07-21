Россия присоединится к разбирательству между Белоруссией и Литвой в суде ООН

SALVATORE DI NOLFI/EPA/TASS Международный суд ООН (Организация Объединенных Наций) получил от России заявление о присоединении к разбирательству между Литвой и Белоруссией о предполагаемой организации незаконной перевозки мигрантов.
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