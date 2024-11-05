Рудковская публично обвинила Алину Загитову во лжи и краже элементов для шоу

Яна Рудковская обвинила Алину Загитову в недостоверных заявлениях и краже элементов для своего шоу. Продюсер прокомментировала недавнее интервью фигуристки, в котором Загитова заявила о полном аншлаге на своем шоу «Хранители времени».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии