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  • Игорь Василевский
    Занесли. Доброжелатели, конечно, не из простого народа, что само собой подразумевается. Солидно занесли. Попросили. В...Вы издеваетесь?! ...
  • Александр Денисов
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  • Галина
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Вы издеваетесь?! Президент наградил Анну Семенович за труды в культуре и искусстве. Дальше падать больше некуда

Вы издеваетесь?! Президент наградил Анну Семенович за труды в культуре и искусстве. Дальше падать больше некуда

Интересная жизнь с Vera Star Интернет гудит. Культурная тусовка тихо хихикает. Народ в соцсетях разводит руками: «А за что, простите, Анна Семёнович получила государственную награду за вклад в искусство и культуру?».

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Комментарии
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Галина
за то, что трудится не покладая рук у олигархов, девка с низкой социальной ответственостью. Теперь за это награждают??Падать дальше некуда. Дожились.
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7 час.
Александр Денисов
Вове было приятно подержаться при награждении...
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6 час.
Игорь Василевский
Занесли. Доброжелатели, конечно, не из простого народа, что само собой подразумевается. Солидно занесли. Попросили. Внесли в указ. Бизнес и ничего личного...
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5 час.
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