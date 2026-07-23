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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Пеликанс» отклоняют все предложения по Трею Мерфи и рассчитывают быть конкурентоспособными в следующем сезоне (О’Коннор)

«Новый Орлеан» готов сохранить в составе форварда Трея Мерфи , который интересен многим клубам лиги.

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