Диета и спорт обеспечили ремиссию диабета у более чем половины пациентов

В исследовании приняли участие 96 человек в возрасте от 18 до 45 лет с диабетом второго типа и ожирением, которые не получали инсулин в качестве терапии.
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