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Мэттьюс хочет играть в меньшинстве: «Чувствую, что хорошо владею клюшкой и могу помочь «Торонто» в обороне»

«У вас на игрока меньше, но это интересный хоккей, много моментов, когда нужно читать игру. Я чувствую, что хорошо владею клюшкой и могу помочь команде в обороне.

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