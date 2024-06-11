10 неожиданных и удивительных сюрпризов природы

Вы задумывались над тем, что мир животных и насекомых может быть совсем не таким, каким мы привыкли его представлять? Они умеют думать, шутить, плести интриги, дружить и трудиться… К примеру, чтобы наполнить одну маленькую банку меда, должны приложить усилия 22,7 тыс.