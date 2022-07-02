История папы, который умел летать, удивила Владивосток

Три премьерных спектакля прошли в конце июня на малой сцене театра — и все с полным аншлагом. Постоянные зрители театра привыкли к тому, что это пространство эксперимента, необычных решений, современного прочтения — и не остались разочарованными.
Три премьерных спектакля прошли в конце июня на малой сцене театра — и все с полным аншлагом. Постоянные зрители театра привыкли к тому, что это пространство эксперимента, необычных решений, современного прочтения — и не остались разочарованными.
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