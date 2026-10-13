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Аргументы и Факты

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Стоматолог Еникеев объяснил, может ли развиться кариес под винирами

Стоматолог Еникеев объяснил, может ли развиться кариес под винирами

Ассистент кафедры ортопедической стоматологии Пироговского университета Амир Еникеев рассказал RT, что установка виниров не исключает развитие кариеса, однако сами керамические накладки при правильном изготовлении и уходе не повышают риск заболевания.

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