"Охлаждение придет". Эксперт считает, что снижение ставки ЦБ не за горами

Усилия Банка России по снижению инфляции дадут эффект в первой половине 2025 года Снижение ключевой ставки Центробанка можно будет ожидать во втором квартале 2025 года, предположил в интервью "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.