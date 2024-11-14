"Охлаждение придет". Эксперт считает, что снижение ставки ЦБ не за горами

Усилия Банка России по снижению инфляции дадут эффект в первой половине 2025 года Снижение ключевой ставки Центробанка можно будет ожидать во втором квартале 2025 года, предположил в интервью "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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