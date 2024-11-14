Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Чушь собачья. Сначала химией в продуктах убили эту фертильность, а теперь всё на толстых баб валят. Раньше бабам полн...В Госдуме считают...
  • Лариса Кондратьева
    Но сейчас же есть вариант похудеть с помощью семаглутида, который направлен только на снижение веса, вот Велгия наша,..."Хватаюсь за голо...
  • Леонид
    Очередная показуха с заранее утвержденными бестолковыми вопросами.Когда пройдет пря...

"Охлаждение придет". Эксперт считает, что снижение ставки ЦБ не за горами

"Охлаждение придет". Эксперт считает, что снижение ставки ЦБ не за горами

Усилия Банка России по снижению инфляции дадут эффект в первой половине 2025 года Снижение ключевой ставки Центробанка можно будет ожидать во втором квартале 2025 года, предположил в интервью "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх