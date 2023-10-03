Глава Лобни рассказал о мерах поддержки бизнеса на встрече с торгово-промышленной палатой

Глава Лобни встретился с представителями торгово-промышленной палаты. Они обсудили меры поддержки бизнеса, которые реализуются в городе, а также планы по организации ярмарки вакансий и новогодних мероприятий для детей.
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