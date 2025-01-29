В тихом омуте магма клокочет: Спящие вулканы оказались не так безобидны, как считалось ранее

А вы знали, что вулканы, которые мы считаем спящими, на самом деле могут скрывать под собой целые озера расплавленной породы? Похоже, что привычные представления о вулканической активности нужно пересмотреть.
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