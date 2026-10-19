Пресс-служба МИД РФ/ТАСС На фоне ближневосточного кризиса дипломатические контакты особенно важны. Тем более когда речь идет о странах, которые по-разному видят причины конфликта и пути выхода из него.
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