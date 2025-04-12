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Вот что великий Лобановский категорически запрещал делать водителю клубного автобуса. Он не боялся даже милиции

Вот что великий Лобановский категорически запрещал делать водителю клубного автобуса. Он не боялся даже милиции

Вы удивитесь.Имя Валерия Лобановского навсегда вписано в историю мирового футбола. Он был не просто тренером, а создателем целой философии игры, которая изменила облик советского и европейского футбола.

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