В Совфеде предложили ввести пенсии детям, зачатым после смерти родителя

МОСКВА, 16 апреля, ФедералПресс. В Совете Федерации сообщили, что направили в Правительство РФ законопроект, касающийся социальной поддержки детей, появившихся на свет с применением вспомогательных репродуктивных технологий после смерти одного из родителей.
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