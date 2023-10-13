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Ярослав Нилов призвал поднять пенсии пожилым работникам школ и больниц

С января 2016 года в России отменили индексацию пенсий для работающих пенсионеров. С тех пор законодатели неоднократно предпринимали попытки вернуться к этой практике, однако постоянно наталкивались на отказ со стороны исполнительных ведомств.

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