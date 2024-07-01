Власти Нидерландов выдали разрешение на передачу Киеву самолетов F-16

Global Look Press/Tech. Sgt. Alexandre Montes/Keystone Press Agency Власти Нидерландов выдали необходимое разрешение на поставку Украине истребителей F-16, сообщил телеканал RTL со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.
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