Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь снайперского рекорда НХЛ

Капитану хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину вручили дорогой подарок - россиянин Евгений Малкин и канадец Сидни Кросби из «Питтсбурга» подарили ему часы в честь его снайперского рекорда в НХЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии