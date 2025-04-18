Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь снайперского рекорда НХЛ

Капитану хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину вручили дорогой подарок - россиянин Евгений Малкин и канадец Сидни Кросби из «Питтсбурга» подарили ему часы в честь его снайперского рекорда в НХЛ.