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Читатели FT раскритиковали Борреля за его слова об угрозе России

Читатели FT раскритиковали Борреля за его слова об угрозе России

Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля подвергли критике за его высказывания об угрозе Российской Федерации европейским странам не только в рамках конфронтации на украинской территории читатели газеты из Великобритании Financial Times.

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Комментарии
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федор
Сморщенное жопе ! Какой он дипломат от поц франкийский.
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