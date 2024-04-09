Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля подвергли критике за его высказывания об угрозе Российской Федерации европейским странам не только в рамках конфронтации на украинской территории читатели газеты из Великобритании Financial Times.
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