Власти ХМАО ведут переговоры с Минэнерго по изменению тарифов на электроэнергию после обращений жителей

Жители Ханты-Мансийского автономного округа, проживающие в частных домах, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой пересмотреть дифференцированные тарифы на электроэнергию, которые начали действовать с 2025 года.
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