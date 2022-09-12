Сила в правде

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СВО в цифрах

СВО в цифрах

Объективно где-то к концу марта текущего года большая часть населения России пришла к простому и очевидному выводу о том, что специальная военная операция, проводимая Российской Федерацией на территории Украины, не будет похожа на легкую прогулку.

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