СВО в цифрах

Объективно где-то к концу марта текущего года большая часть населения России пришла к простому и очевидному выводу о том, что специальная военная операция, проводимая Российской Федерацией на территории Украины, не будет похожа на легкую прогулку.
Объективно где-то к концу марта текущего года большая часть населения России пришла к простому и очевидному выводу о том, что специальная военная операция, проводимая Российской Федерацией на территории Украины, не будет похожа на легкую прогулку.
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