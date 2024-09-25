Сергей Собянин рассказал о разработках резидентов кластера «Ломоносов»

Одним из драйверов развития московского производства стала потребность в импортозамещении. Ведущую роль в этом вопросе занимает кластер «Ломоносов», оператором которого выступает Московский инновационный кластер, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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