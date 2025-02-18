Аникушин: традиционные пароли в интернете потеряют актуальность к 2027 году

Традиционные пароли, которые пользователи придумывают при регистрации аккаунтов в интернете, могут потерять актуальность к 2027 году: их либо совсем перестанут использовать, либо продолжат, но в сочетании с другими способами защиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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