Напавшие на подростка в Шушарах вооружённые бандиты были задержаны

Злоумышленники похитили и запугивали 16-летнего подростка Вооружённых пистолетом и бейсбольными битами агрессоров, которые в прошедшую пятницу похитили и запугивали 16-летнего подростка из-за 5 тысяч рублей, удалось задержать.