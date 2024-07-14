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Петербургский дневник

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Напавшие на подростка в Шушарах вооружённые бандиты были задержаны

Злоумышленники похитили и запугивали 16-летнего подростка Вооружённых пистолетом и бейсбольными битами агрессоров, которые в прошедшую пятницу похитили и запугивали 16-летнего подростка из-за 5 тысяч рублей, удалось задержать.

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