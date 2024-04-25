ResponsAbility Investments и Microinvest объявляют о кредитной сделке на сумму 10 млн. евро для расширения доступа к финансированию

Финансовая операция, подписанная в начале апреля 2024 года между responsAbility Investments AG и небанковской кредитной организацией Microinvest, демонстрирует приверженность швейцарского лидера в области управления активами к экономическому и социальному развитию Республики Молдова, поддержке малых и средних предприятий, а также семей по всей стране.