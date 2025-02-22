Космонавты с МКС поздравили военнослужащих с Днём защитника Отечества

Русские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находящиеся на борту МКС, поздравили российских военнослужащих с Днём защитника Отечества, подчеркнув их отвагу и профессионализм в особом видеопослании от "Роскосмоса".