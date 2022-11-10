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«Шахтер» хочет не меньше 65-70 млн евро за Мудрика. «Арсенал» контактирует с агентами вингера

«Шахтер» хочет получить за вингера Михаила Мудрика свыше 60 миллионов евро. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, вероятность того, что украинец сменит команду в январе, существует, однако за него придется заплатить не менее 65-70 млн евро.

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