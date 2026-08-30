Глава МИД КНР убедил президента Финляндии, что РФ не задействует ядерное оружие

Китай – это отличное сдерживающее средство для России. Он не позволяет ей предпринимать опасные шаги.
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